Александра Радулова оштрафовали за плевок в судью

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вынес наказание в отношении форварда ярославского «Локомотива» Александра Радулова. Об этом сообщается на сайте лиги.

Игрока оштрафовали за плевок в судью во время матча регулярного чемпионата против СКА 13 января. Размер штрафа не уточняется, но пункт 1.31 статьи 28 дисциплинарного регламента, в нарушении которого уличили Радулова, предусматривает денежное взыскание в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Радулов во время матча получил 20-минутный штраф за неспортивное поведение. При этом форвард отрицает, что плевал в арбитра.

Радулов выступает за «Локомотив» с июня прошлого года. В нынешнем сезоне он забросил 14 шайб и сделал 11 голевых передач в 41 матче регулярного чемпионата.