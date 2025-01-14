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16:57, 14 января 2025Наука и техника

Создатели ChatGPT предсказали появление искусственного суперинтеллекта

Глава OpenAI Альтман: В 2025-м появится искусственный суперинтеллект
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Сэм Альтман

Сэм Альтман. Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава компании OpenAI Сэм Альтман, которая создала чат-бота ChatGPT, предсказал скорое появление искусственного суперинтеллекта. На это обратило внимание издание TechRadar.

Рассказывая об успехах OpenAI, Альтман заявил, что 2025-й будет годом появления первых агентов искусственного интеллекта (ИИ) или искусственного суперинтеллекта. Суперинтеллект окажется эффективным и способным в том виде, в котором «мы его представляем и понимаем».

Альтман заметил, что он и его подчиненные знают о том, как создать первых агентов ИИ. Предприниматель считает, что агенты ИИ смогут оказать существенную пользу бизнесу и государственным предприятиям.

«Мы начинаем приближаться к созданию сверхразума в истинном смысле этого слова», — заявил Сэм Альтман. По словам специалиста, со сверхразумом можно будет делать «все, что угодно». Также он отметил, что человечество станет еще ближе к изобилию и процветанию.

По словам журналистов TechRadar, появление агентов ИИ может обеспокоить людей, которые боятся, что искусственный интеллект отнимет у них рабочие места. Также они полагают, что силы компании OpenAI будут направлены в сторону искусственного суперинтеллекта вместо их основного продукта — чат-бота ChatGPT.

В конце декабря источники издания The Information заявили, что компания OpenAI задумалась о создании человекоподобного робота. Так, OpenAI уже инвестировала в несколько стартапов в сфере робототехники.

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