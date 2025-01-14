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23:18, 14 января 2025Спорт

Вяльбе ответила на жалобы лыжницы Кулешовой на условия проживания на Кубке России в Казани

Вяльбе предложила лыжнице Кулешовой найти хорошие условия проживания в Сарове
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью Sport24 ответила лыжнице Анастасии Кулешовой, которая пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка страны в Казани.

Вяльбе признала, что условия проживания лыжников не везде хорошие, но делать из этого «бомбу» не нужно. «Пусть Кулешова тогда найдет у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся», — предложила Вяльбе.

По словам функционера, ФЛГР делает все возможное, чтобы спортсменам было комфортно. «Мы можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» — отметила Вяльбе.

Кулешова опубликовала видео с жалобами на условия проживания в Казани ранее, 14 января. Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки. Позже она удалила ролик.

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