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03:50, 15 января 2025Мир

Философ Дугин сделал прогноз о переговорах Путина и Трампа

Философ Дугин: Первые встречи Путина и Трампа не решат ситуацию на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

От первых встреч главы России Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не стоит ожидать окончательного решения ситуации на Украине. Такой прогноз о переговорах лидеров двух стран сделал в эфире радио Sputnik философ, социолог и политолог Александр Дугин.

«Может быть, эта ситуация затянется... Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш "штат", после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу», — высказался он.

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По мнению философа, необходимы время и иные каналы связи с Вашингтоном, чтобы президент США понял украинскую проблему. Как утверждает Дугин, следует менять стиль работы с новой американской администрацией.

«Останется уповать на личную мудрость, силу и психологическую выдержку нашего президента Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул он. Философ убежден, что российский президент в настоящее время является единственной личностью, которая может вести переговоры с Трампом.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа может пройти в столице страны — Братиславе.

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