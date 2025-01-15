Философ Дугин сделал прогноз о переговорах Путина и Трампа

Философ Дугин: Первые встречи Путина и Трампа не решат ситуацию на Украине

От первых встреч главы России Владимира Путина и избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не стоит ожидать окончательного решения ситуации на Украине. Такой прогноз о переговорах лидеров двух стран сделал в эфире радио Sputnik философ, социолог и политолог Александр Дугин.

«Может быть, эта ситуация затянется... Как только Путин объяснит убедительно, исторически, этнологически, религиоведчески, социологически, антропологически, культурологически Трампу, что Украина наш "штат", после этого можно рассчитывать на какие-то подвижки, но это не сразу», — высказался он.

По мнению философа, необходимы время и иные каналы связи с Вашингтоном, чтобы президент США понял украинскую проблему. Как утверждает Дугин, следует менять стиль работы с новой американской администрацией.

«Останется уповать на личную мудрость, силу и психологическую выдержку нашего президента Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул он. Философ убежден, что российский президент в настоящее время является единственной личностью, которая может вести переговоры с Трампом.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа может пройти в столице страны — Братиславе.