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12:21, 15 января 2025Спорт

Головин назвал место завершения карьеры

Футболист «Монако» Головин заявил, что завершать карьеру будет точно в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин назвал место завершения карьеры. Его слова приводит «Советский спорт».

Головин со стопроцентной уверенностью заявил, что завершать карьеру будет в России. «Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — признался футболист.

В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 20 матчей во всех турнирах. В них он отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

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