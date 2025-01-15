Футболист «Монако» Головин заявил, что завершать карьеру будет точно в России

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин назвал место завершения карьеры. Его слова приводит «Советский спорт».

Головин со стопроцентной уверенностью заявил, что завершать карьеру будет в России. «Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету», — признался футболист.

В текущем сезоне Головин провел в составе монегасков 20 матчей во всех турнирах. В них он отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. 4 октября 2024-го россиянин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

