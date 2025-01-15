Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вероника Кудерметова
Завтра
03:00 (Мск)
Кэти Бултер
Australian Open (ж)
Лёнер Тин
Завтра
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
09:31, 15 января 2025Спорт

Названа причина смерти российской самбистки-чемпионки

Тверская федерация дзюдо: Причиной смерти Барановой стал несчастный случай
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Тверская федерация дзюдо назвала причину смерти российской самбистки и дзюдоистки Ольги Барановой. Комментарий организации приводит ТАСС.

В федерации заявили, что причиной смерти спортсменки стал несчастный случай. «Мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — добавили в организации.

О смерти Барановой стало известно 14 января. Ей было 33 года.

В 2014 году Баранова завоевала золотую медаль на Кубке России по дзюдо в весовой категории до 70 килограммов. Кроме того, спортсменка одержала победу в финальном этапе Кубка мира по самбо в категории до 68 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это решающий момент». Чехия заявила, что готова обойтись без нефти из России. Каким образом?

      Москвичей предупредили об опасном льде из-за апрельской погоды

      Глава МИД Армении оставил запись в книге почетных гостей Госдепа США

      Самый популярный в мире блогер заявил о желании купить TikTok

      Экипаж самолета снял на видео загадочный летающий объект

      В Москву придет оттепель

      В США связали планы прекратить огонь в Газе с приходом Трампа

      Россиянка преследовала детей и угрожала им расправой

      «ВКонтакте» впервые обошла YouTube по охвату среди россиян

      В России медсестра потеряла сознание на рабочем месте и не выжила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше