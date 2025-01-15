Названа причина смерти российской самбистки-чемпионки

Тверская федерация дзюдо: Причиной смерти Барановой стал несчастный случай

Тверская федерация дзюдо назвала причину смерти российской самбистки и дзюдоистки Ольги Барановой. Комментарий организации приводит ТАСС.

В федерации заявили, что причиной смерти спортсменки стал несчастный случай. «Мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — добавили в организации.

О смерти Барановой стало известно 14 января. Ей было 33 года.

В 2014 году Баранова завоевала золотую медаль на Кубке России по дзюдо в весовой категории до 70 килограммов. Кроме того, спортсменка одержала победу в финальном этапе Кубка мира по самбо в категории до 68 килограммов.