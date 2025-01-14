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20:51, 14 января 2025Спорт

Российская самбистка-чемпионка умерла в возрасте 33 лет

Российская самбистка-чемпионка Ольга Баранова умерла в возрасте 33 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ольга Баранова

Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова умерла в возрасте 33 лет. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщила Тверская федерация дзюдо.

Причины смерти спортсменки не уточняются. В федерации уточнили, что Баранова ушла из жизни скоропостижно. Прощание с самбисткой и дзюдоисткой состоится 16 января.

В 2014 году Баранова завоевала золотую медаль на Кубке России по дзюдо в весовой категории до 70 килограммов. Кроме того, спортсменка одержала победу в финальном этапе Кубка мира по самбо в категории до 68 килограммов.

В дзюдо Баранова стала бронзовым призером первенства России среди кадетов и чемпионата страны среди юниоров. Она также является обладателем серебряной медали Всероссийской юниорской спартакиады.

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