Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:12, 15 января 2025Путешествия

Названы лучшие места мира для трезвого туризма

Time Out: Чиангмай и Рейкьявик названы лучшими местами для трезвого туризма
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Robin Noguier / Unsplash

Чиангмай и Рейкьявик названы лучшими местами мира для трезвого туризма. Об этом сообщает издатель путеводителей Time Out.

Эксперты пояснили, что Чиангмай — второй по величине город Таиланда. В отличие от шумного Бангкока это место предлагает более спокойный отдых. А в Рейкьявике (Исландия) путешественники могут попариться в сауне и отведать суп из морепродуктов.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Третье место в топе занимает Стамбул (Турция) — хотя в городе есть несколько улиц с ночными барами, если их не искать, можно и вовсе забыть про существование спиртных напитков. Кроме того, в рейтинг вошли Бали (Индонезия), Марракеш (Марокко), Сидней (Австралия).

Ранее Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США, были названы лучшими местами для путешествий в 2025 году. Из города Антигуа можно отправиться в поход на вулкан Фуэго, а в Окале — увидеть одноименный национальный лес с ламантинами и медведями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL с диспетчерами

      На Украине школьник нашел патрон в пирожке

      Назван неожиданный увеличивающий риск рака фактор

      Трамп высказался о сделке между ХАМАС и Израилем

      Врач раскрыл улучшающий потенцию продукт

      Раскрыто необычное свойство водорослей

      Названы лучшие места мира для трезвого туризма

      Злобная капибара вцепилась в голову девушке и попала на видео

      Военкор извинился перед семьей мигрантов, получившей квартиру в Подмосковье. Он узнал об участии их родственников в СВО

      В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше