Названы лучшие места мира для трезвого туризма

Чиангмай и Рейкьявик названы лучшими местами мира для трезвого туризма. Об этом сообщает издатель путеводителей Time Out.
Эксперты пояснили, что Чиангмай — второй по величине город Таиланда. В отличие от шумного Бангкока это место предлагает более спокойный отдых. А в Рейкьявике (Исландия) путешественники могут попариться в сауне и отведать суп из морепродуктов.
Третье место в топе занимает Стамбул (Турция) — хотя в городе есть несколько улиц с ночными барами, если их не искать, можно и вовсе забыть про существование спиртных напитков. Кроме того, в рейтинг вошли Бали (Индонезия), Марракеш (Марокко), Сидней (Австралия).
Ранее Антигуа в Гватемале и Окала во Флориде, США, были названы лучшими местами для путешествий в 2025 году. Из города Антигуа можно отправиться в поход на вулкан Фуэго, а в Окале — увидеть одноименный национальный лес с ламантинами и медведями.