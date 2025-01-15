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10:16, 15 января 2025Силовые структуры

Раскрыт мотив протаранившего храм и полицейскую машину во Владивостоке россиянина

Протаранивший двери храма во Владивостоке пошел на преступление из-за свечей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лихач, угнавший внедорожник и протаранивший на центральной площади Владивостока храм и полицейскую машину, объяснил свой поступок несогласием с правилами религиозного учреждения. Об этом в среду, 15 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По словам задержанного 37-летнего мужчины, он пошел на преступление, поскольку его возмутило требование ставить в храме только те свечи, которые продаются в самом здании. Полицейские выяснили, что задержанный является бывшим следователем. Примечательно, что тест не выявил в крови мужчины следов алкоголя.

Ранее было опубликовано видео инцидента в центре Владивостока, в ходе которого внедорожник протаранил храм и врезался в автомобиль полиции.

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