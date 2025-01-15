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15:15, 15 января 2025Силовые структуры

Въехавший в храм на угнанной машине россиянин оказался бывшим силовиком

Протаранивший двери храма во Владивостоке водитель работал следователем в СК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыт мотив протаранившего храм и полицейскую машину во Владивостоке россиянина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Водитель, находившейся за рулем угнанного автомобиля, который протаранил двери храма во Владивостоке, в прошлом работал следователем-криминалистом в приморском управлении Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-силовик перед Новым годом выписался из больницы, где оказался из-за проблем с психикой, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

В январе 2022 года в отношении него председатель СК Александр Бастрыкин поручил управлению кадров ведомства провести служебную проверку в связи с публикациями в соцсети о задержании за неповиновение полицейским. По данным местных СМИ, следователь отказался предъявить документы и пытался скрыться, когда его машину без номеров обнаружили припаркованной у здания правительства в Хабаровске.

Ранее 15 января сообщалось, что въехавший в двери храма водитель объяснил свой поступок несогласием с правилами религиозного учреждения. Его возмутило требование ставить в храме только те свечи, которые продаются в самом здании. Тест не выявил в крови мужчины следов алкоголя.

В соцсетях было опубликовано видео инцидента в центре Владивостока, в ходе которого внедорожник протаранил храм и врезался в автомобиль полиции.

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