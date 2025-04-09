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11:32, 9 апреля 2025Силовые структуры

Протаранившего храм и служебную машину экс-следователя осудят в России

Во Владивостоке экс-следователя осудят за таран храма на угнанном Land Rover
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Въехавший в храм на угнанной машине россиянин оказался бывшим силовиком

Кадр: Telegram-канал SHOT

Перед судом предстанет бывший следователь-криминалист, который протаранил храм и полицейскую машину на центральной площади во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Против жителя Хабаровска было возбуждено дело по статьям об угоне, хулиганстве, повреждении чужого имущества и применении насилия против представителя власти. Прокурор настаивает на его принудительном лечении.

По версии следствия, все произошло 15 января. Россиянин, страдающий в момент совершения преступлений психическим расстройством, угнал Land Rover Discovery 4 и на нем отправился к зданию Правительства региона. Там злоумышленник повредил два шлагбаума и два припаркованных автомобиля, а затем направился к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, где въехал во входную дверь и ограждение. Продолжая движение, водитель протаранил машину ГИБДД с сотрудником внутри и попытался переехать другого инспектора, а в конце — въехал в пассажирский автобус на остановке.

Всего своими действиями мужчина причинил ущерб в размере 3,5 миллиона рублей. Произошедшее попало на видео.

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