Российская девушка-боец ММА извинилась за пощечину тренеру после поражения на турнире UFC

Боец Дудакова извинилась за пощечину тренеру после поражения на турнире UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова извинилась за то, что ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Она посвятила этому пост в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, я не ищу себе оправдания», — объяснила боец. Дудакова подчеркнула, что поступила неправильно, не смогла совладать с эмоциями и подала плохой пример спортсменам и подрастающему поколению.

Инцидент произошел в ночь на 12 января на UFC Vegas 101. Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом от американки Фатимы Клайн. Тренер хотел обнять подопечную, однако та отстранилась и ударила его по лицу.

Для 25-летней Дудаковой это поражение стало вторым в карьере в ММА. Также на ее счету восемь побед.