Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
4:0
3-й период
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Вероника Кудерметова
Завтра
09:00 (Мск)
Кэти Бултер
Australian Open (ж)
Лёнер Тин
Завтра
12:30 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:35, 15 января 2025Спорт

Словацкий хоккеист рассказал о желании соотечественников видеть Россию на мировых турнирах

Хоккеист Лишка: Многие в Словакии хотели бы видеть Россию на мировых турнирах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Адам Лишка

Адам Лишка. Фото: David W Cerny / Reuters

Словацкий нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка раскрыл отношение соотечественников к отстранению сборной России по хоккею от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению игрока, многие в Словакии хотели бы увидеть возвращение российской команды. «Кто-то бы сказал: "Нет, нельзя". Поляризация в обществе есть, мне тяжело говорить за целую страну», — добавил Лишка.

Хоккеист добавил, что в отсутствии сборной России Словакии стало проще выходить в плей-офф на крупных мировых турнирах. «Но было бы интересно опять играть с российской командой», — добавил Лишка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры. По мнению экс-игрока, для этого Федерации хоккея России должны принести извинения.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх-2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Бывший посол России оценил перспективы отношений с США при Трампе

      Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей из-за разбитого в самолете градусника

      Военкор извинился после поста о получившей квартиру под Москвой семье мигрантов

      Стали известны подробности о готовящихся против Зеленского санкциях США

      Артемий Лебедев ответил известной пословицей желающим задушить Россию

      Словацкий хоккеист рассказал о желании соотечественников видеть Россию на мировых турнирах

      Стюардесса станцевала тверк в самолете и лишилась работы

      Стало известно о несчастных случаях на съемках «300 спартанцев»

      Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше