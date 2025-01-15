Словацкий хоккеист рассказал о желании соотечественников видеть Россию на мировых турнирах

Хоккеист Лишка: Многие в Словакии хотели бы видеть Россию на мировых турнирах

Словацкий нападающий череповецкой «Северстали» Адам Лишка раскрыл отношение соотечественников к отстранению сборной России по хоккею от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению игрока, многие в Словакии хотели бы увидеть возвращение российской команды. «Кто-то бы сказал: "Нет, нельзя". Поляризация в обществе есть, мне тяжело говорить за целую страну», — добавил Лишка.

Хоккеист добавил, что в отсутствии сборной России Словакии стало проще выходить в плей-офф на крупных мировых турнирах. «Но было бы интересно опять играть с российской командой», — добавил Лишка.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры. По мнению экс-игрока, для этого Федерации хоккея России должны принести извинения.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх-2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.