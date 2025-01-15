США обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной

TAC: США ответственны за срыв переговоров между Россией и Украиной

США ответственны за срыв переговоров между Россией и Украиной. Данное обвинение выдвинул колумнист Тэд Снайдер в статье для журнала The American Conservative (TAC).

В первое время после начала украинского конфликта «существовало окно возможностей для урегулирования путем переговоров», утверждается в статье. Помимо этого, консультации России и Украины в Стамбуле на начальном этапе давали надежду на урегулирование путем переговоров и даже привели к проекту договоренностей, однако Вашингтон и его западные партнеры вместо того, чтобы поощрять дипломатию, препятствовали проведению переговоров.

Как пишет Снайдер, об этом стало известно от участников переговоров, официальных лиц в Киеве и западных партнеров Украины, которые присутствовали при этом. Список свидетелей растет, при этом последние показания поступили от официальных лиц из Швейцарии, Украины и Соединенных Штатов, говорится в материале.

По мере того как увеличивается список свидетелей, доводы в отношении вклада Штатов в продолжение конфликта становятся все сильнее, подчеркивает колумнист.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден убеждал избранного американского лидера Дональда Трампа продолжать поддержку Украины. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы.