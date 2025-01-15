Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:22, 15 января 2025Интернет и СМИ

США обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной

TAC: США ответственны за срыв переговоров между Россией и Украиной
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Foster / Unsplash

США ответственны за срыв переговоров между Россией и Украиной. Данное обвинение выдвинул колумнист Тэд Снайдер в статье для журнала The American Conservative (TAC).

В первое время после начала украинского конфликта «существовало окно возможностей для урегулирования путем переговоров», утверждается в статье. Помимо этого, консультации России и Украины в Стамбуле на начальном этапе давали надежду на урегулирование путем переговоров и даже привели к проекту договоренностей, однако Вашингтон и его западные партнеры вместо того, чтобы поощрять дипломатию, препятствовали проведению переговоров.

Материалы по теме:
«Реалистичное видение будущего». Трамп признал, что Россию не вытеснить с бывших территорий Украины
«Реалистичное видение будущего». Трамп признал, что Россию не вытеснить с бывших территорий Украины
13 января 2025
Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?
Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?
14 января 2025

Как пишет Снайдер, об этом стало известно от участников переговоров, официальных лиц в Киеве и западных партнеров Украины, которые присутствовали при этом. Список свидетелей растет, при этом последние показания поступили от официальных лиц из Швейцарии, Украины и Соединенных Штатов, говорится в материале.

По мере того как увеличивается список свидетелей, доводы в отношении вклада Штатов в продолжение конфликта становятся все сильнее, подчеркивает колумнист.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден убеждал избранного американского лидера Дональда Трампа продолжать поддержку Украины. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США должны продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла состав нового пакета вооружений для Украины

      В США высказались о «подарке» России и Китаю от Трампа

      МЧС показало кадры тушения крупного пожара в Дагестане

      США обвинили в срыве переговоров между Россией и Украиной

      Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона

      В США сообщили о планах Трампа отменить ограничения на добычу нефти и газа

      46-летняя Николь Шерзингер снялась в сетчатом наряде без бюстгальтера

      Путин оценил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией

      Суд отказал бывшим владельцам «Арианта» в деле о приватизации в 1990-х

      На Украине пограничник застрелил избившего его командира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше