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17:15, 15 января 2025Спорт

Стала известна судьба Черчесова в сборной Казахстана

Sport24: Черчесов останется главным тренером сборной Казахстана
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла решение относительно судьбы Станислава Черчесова в качестве главного тренера национальной команды. Об этом стало известно Sport24.

В организации решили оставить российского специалиста на его посту. Планируется, что Черчесов будет возглавлять сборную Казахстана до окончания квалификации чемпионата мира 2026 года.

Ранее появилась информация о скорой отставке Черчесова. Ее опровергла КФФ, а также ассистент специалиста Владимир Паников.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых не забила ни одного мяча, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью с общим счетом 0:15.

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