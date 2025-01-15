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10:53, 15 января 2025Спорт

В «Питтсбурге» сделали заявление по поводу ограбления дома Малкина

Клуб НХЛ «Питтсбург» сделал заявление по поводу ограбления дома форварда Малкина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Малкин

Евгений Малкин. Фото: Charles LeClaire / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» сделал заявление по поводу ограбления дома российского форварда команды Евгения Малкина. Его приводит журналистка Дженнифер Боррассо на своей странице в соцсети X.

В «Питтсбурге» отметили, что не будут раскрывать подробности произошедшего, так как расследование продолжается, они сотрудничают с местными властями и службой безопасности клуба. «Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — добавлено в сообщении.

О том, что Малкина ограбили, стало известно ранее 15 января. Злоумышленники проникли в дом 38-летнего спортсмена и, взломав сейф, украли оттуда чемпионские перстни игрока.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне он провел 42 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 25 результативных передач.

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