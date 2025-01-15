В «Питтсбурге» сделали заявление по поводу ограбления дома Малкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» сделал заявление по поводу ограбления дома российского форварда команды Евгения Малкина. Его приводит журналистка Дженнифер Боррассо на своей странице в соцсети X.
В «Питтсбурге» отметили, что не будут раскрывать подробности произошедшего, так как расследование продолжается, они сотрудничают с местными властями и службой безопасности клуба. «Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — добавлено в сообщении.
О том, что Малкина ограбили, стало известно ранее 15 января. Злоумышленники проникли в дом 38-летнего спортсмена и, взломав сейф, украли оттуда чемпионские перстни игрока.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне он провел 42 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 25 результативных передач.