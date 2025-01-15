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08:09, 15 января 2025Спорт

У Малкина украли чемпионские перстни НХЛ

У форварда «Питтсбург Пингвинс» Малкина украли чемпионские перстни НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

У российского форварда клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина украли чемпионские перстни Кубка Стэнли НХЛ. Об этом сообщает CBS News.

Воры вломились в дом спортсмена в Сьюикли-Хайтс на минувших выходных. Злоумышленники сумели отключить сигнализацию и камеры, и взломали сейф. Среди прочего, хоккеист лишился трофеев, полученных за победы с «Пингвинами» в 2009, 2016 и 2017 годах.

Следователи считают, что Малкин стал очередной жертвой преступников, специализирующихся на «звездных» спортсменах. В частности, в 2024 году наград лишился форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин. ФБР разослало всем профессиональным спортивным лигам бюллетень об организованных и изощренных кражах со взломом.

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