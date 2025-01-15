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12:06, 15 января 2025Экономика

В «Росатоме» поделились планами по работе под санкциями США

Глава «Росатома» Лихачев: Компания не чувствует изменений в работе из-за санкций
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

«Росатом» не чувствует изменений из-за санкций США и не планирует серьезных изменений в деятельности. Планами по дальнейшей работе в связи с новыми ограничениями поделился глава госкорпорации Алексей Лихачев, его цитирует ТАСС.

По словам представителя «Росатома», решение Минфина США ввести санкции против сотрудников компании не должно иметь последствий в сфере мирного атома.

«Цели не меняем, меняемся сами, реализуя разные сценарии достижения тех задач, которые стоят перед госкорпорацией. <...> Поэтому мы, честно говоря, не чувствуем и не планируем никаких серьезных изменений в нашей практической деятельности», — подчеркнул он.

Согласно формулировке Минфина США, санкции против руководства компании введены за «развитие передовых атомных технологий, экспорт атомных электростанций, развитие неядерных направлений деятельности, в том числе и новых материалов». Подобная трактовка больше похожа на наградной лист, чем на санкционное решение.

«Это, скорее, демонстрация такого недружественного к нам признания наших заслуг», добавил Лихачев.

Власти США объявили о резком ужесточении антироссийских санкций в пятницу, 10 января. Под блокирующие ограничения, в частности, попали два нефтяных гиганта — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», страховые компании, перевозящие российскую нефть танкеры, а также ряд руководящих лиц.

«Росатом» назвал санкции США против своего руководства необоснованными, носящими неправовой характер и заявил, что воспринимает их как элемент недобросовестной конкуренции со стороны недружественных государств. «Введение персональных санкций, направленных против руководства госкорпорации, лишь подчеркивает их необоснованный и неправовой характер», — отмечается в заявлении компании.

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