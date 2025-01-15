В России подсчитали количество выловленной рыбы

Росрыболовство: Вылов водных биоресурсов вырос на 3 %

С начала года в России вылов водных биоресурсов вырос на три процента и составил 158 тысяч тонн. Об этом сообщается на официальном сайте Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне выловили 86,2 тысячи тонн минтая, 4,9 тысячи тонн трески и 47,7 тысячи тонн тихоокеанской сельди. В Северном бассейне 4,9 тысячи тонн трески, 1,3 тысячи тонн пикши, 51,7 тысячи тонн мойвы.

В Западном бассейне вылов увеличился на 55 процентов к уровню 2024 года. В Волжско-Каспийском рост оценили в 3,5 раза.

Кроме того, в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл около 2,5 тысячи тонн водных биоресурсов. Это на 18,6 процента превысило результаты соответствующего периода минувшего года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году вылов рыбы упал на восемь процентов в годовом выражении. По прогнозам, в 2025 году цены на этот продукт питания увеличатся на 5-20 процентов.