Чемпион ОИ пристыдил пожаловавшуюся на условия проживания в Казани лыжницу

Васильев пристыдил пожаловавшуюся на условия проживания в Казани Кулешову

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «ВсеПроСпорт» слова лыжницы Анастасии Кулешовой, которая пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка страны в Казани.

Он пристыдил спортсменку. «Я бы сказал, что демократия людей портит, нежели воспитывает в ответственном духе. Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их», — заявил Васильев.

По мнению бывшего спортсмена, лыжнице стоило поблагодарить организаторов. «Спортсмены считают, что им все все должны. Кулешова — это пример типичного современного спортсмена», — добавил Васильев.

Кулешова опубликовала видео с жалобами на условия проживания в Казани ранее 14 января. Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки. Позже она удалила ролик.