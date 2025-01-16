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23:29, 16 января 2025Спорт

Чемпион ОИ пристыдил пожаловавшуюся на условия проживания в Казани лыжницу

Васильев пристыдил пожаловавшуюся на условия проживания в Казани Кулешову
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «ВсеПроСпорт» слова лыжницы Анастасии Кулешовой, которая пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка страны в Казани.

Он пристыдил спортсменку. «Я бы сказал, что демократия людей портит, нежели воспитывает в ответственном духе. Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их», — заявил Васильев.

По мнению бывшего спортсмена, лыжнице стоило поблагодарить организаторов. «Спортсмены считают, что им все все должны. Кулешова — это пример типичного современного спортсмена», — добавил Васильев.

Кулешова опубликовала видео с жалобами на условия проживания в Казани ранее 14 января. Лыжницу возмутил размер комнаты, а также шкаф, в котором отсутствуют полки. Позже она удалила ролик.

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