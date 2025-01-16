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18:40, 16 января 2025Наука и техника

Samsung назвала дату анонса новых флагманов

Samsung представит флагманские смартфоны Galaxy S25 22 января
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung назвала дату анонса новых смартфонов Galaxy S25. Об этом сообщается на сайте компании.

Презентация Galaxy Unpacked, на которой фирма представит смартфоны и другие продукты, состоится 22 января. Мероприятие наметили на 21:00 по Москве, его будут транслировать через сайт Samsung и YouTube. Презентация пройдет под слоганом «Следующая эволюция Galaxy AI». Galaxy AI — сервис искусственного интеллекта (ИИ) от Samsung, представленный в начале 2024-го.

В компании не стали раскрывать детали относительно новых смартфонов, однако ожидается, что фирма выпустит устройства серии Galaxy S25. Samsung уже предложила пользователям оформить платный предзаказ за 50 долларов, чтобы гарантировать получение нового устройства. 22 января в качестве даты презентации в декабре называл авторитетный инсайдер Эван Бласс.

Журналисты издания TechRadar отметили, что Samsung должна представить смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Также они отметили, что в центре внимания будут инструменты ИИ, так как Samsung позиционирует себя в качестве лидера в этой отрасли.

Ранее инсайдеры издания EtNews рассказали, что корпорация Samsung в новом году собралась выпустить значительно меньше складных устройств, чем в 2024-м. Это связано со снижением спроса на складные девайсы.

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