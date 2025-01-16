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16:18, 16 января 2025Мир

Лавров ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Лавров: Контактов с США об организации встречи Путина и Трампа сейчас нет
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Двусторонних контактов с США об организации встречи российского лидера Владимира Путина и избранного американского президента Дональда Трампа сейчас нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«На данный момент нет каких-либо контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи. Если у них это вызревает и они готовы это предложить, то мяч на их стороне. Не мы прерывали наши регулярные связи и консультации», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также напомнил слова Путина о том, что Россия готова к переговорам, если страны Запада выдвинут конкретные предложения об урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, министр подчеркнул, что для этого диалога нужно дождаться инаугурации Трампа и его вступления в должность главы государства 20 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сбои в помощи Украине США не волнуют, так как их интересует только собственная выгода. В частности, дипломат напомнила о заявлении главы Пентагона Ллойда Остина о том, что помощь Украине помогла США инвестировать 70 миллиардов долларов в свой военно-промышленный комплекс (ВПК).

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