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20:45, 16 января 2025Спорт

Медведев проигнорировал пресс-конференцию после вылета с Australian Open

Даниил Медведев проигнорировал пресс-конференцию после вылета с Australian Open
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев проигнорировал пресс-конференцию после вылета с Australian Open-2025. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своем аккаунте в соцсети X.

Мероприятие проходило в Мельбурне в 3:30 по местному времени. Россиянин прекратил борьбу на турнире во втором круге, проиграв 121-й ракетке мира американцу Лернеру Тьену.

Медведев продемонстрировал худший результат на Australian Open с 2018 года и покинет топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом сезоне россиянин дошел до финала.

Ранее стало известно, что Медведеву грозит штраф в размере 100 тысяч долларов по итогам нынешнего турнира. В матче первого круга против Касидита Самрея из Таиланда россиянин после проигранного очка нанес несколько ударов ракеткой по камере, закрепленной на сетке, и вывел ее из строя.

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