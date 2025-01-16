Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Медведев проиграл 121-й ракетке мира Тьену во втором круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену во втором круге Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 16 января, в Мельбурне и продлилась пять сетов. Первые две партии со счетом 6:3, 7:6 соответственно взял американец, в третьей партии Медведев победил 7:6, отыграв один матчбол. Четвертый сет россиянин выиграл со счетом 6:1, а решающую партию проиграл — 6:7. Спортсмены провели на корте 4 часа и 49 минут.

Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тьен является 121-й ракеткой мира.

После окончания первого сета Медведев эмоционально отреагировал на крики с трибун. Российский теннисист в оскорбительной форме предложил болельщику оральный секс.

В третьем круге Тьен встретится со французом Корентеном Муте. Он занимает 69-е место в рейтинге ATP.