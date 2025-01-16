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09:05, 16 января 2025Наука и техника

На Украине захотели отправить макеты Leopard 2 в атаки

«РГ»: На Украине планируют создать макеты танков Leopard 2 на шасси пикапов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Танковые соединения Украины захотели оснастить макетами танков Leopard 2 на шасси пикапов. Изделия планируют отправлять в атаки вместе с настоящей бронетехникой, пишет «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на распространившийся в соцсетях ролик, демонстрирующий изделие одной из украинских фирм. Судя по кадрам, разработчики предложили создать каркас с панелями, которые визуально похожи на настоящий танк. Конструкцию можно установить на шасси автомобиля, который сымитирует движение танка.

Также авторы изделия планируют оснастить макеты пулеметами и легкими реактивными системами залпового огня. «Как предполагается, они будут передвигаться с реальными боевыми машинами, чтобы создавать впечатление массированной танковой атаки», — пишет «РГ».

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В ноябре 2023 года стало известно, что американские военные применили макет российского танка Т-72 с вращающейся башней в ходе тренировки в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center на Гавайях. Изделие на шасси внедорожника Humvee состоит из легкого каркаса и надувных элементов.

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