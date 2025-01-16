Норвежский биатлонист объяснил фото с украинским флагом

Биатлонист Легрейд объяснил фото с украинским флагом желанием поддержать страну

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд объяснил фотографию с украинским флагом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что хотел выразить поддержку стране. «Нам кажется это нормальным. Все мы знаем, что происходит на Украине», — подчеркнул он.

Ранее норвежские биатлонисты Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бе заняли призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Расположившийся на шестом месте украинец Дмитрий Пидручный вышел на цветочную церемонию с флагом страны, а норвежцы с ним сфотографировались.

После этого Международный союз биатлонистов (IBU) оценил случившееся. В IBU заявили, что разрешают жесты солидарности и не видят проблем с демонстрацией флага.

