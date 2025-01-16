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15:18, 16 января 2025Экономика

Одна из крупнейших нефтяных компаний уволит тысячи сотрудников

CNBC: British Petroleum сократит 4,7 тысячи человек ради экономии
Вячеслав Агапов

Фото: Martin Meissner / Reuters

Британская энергетическая компания British Petroleum (BP) уволит тысячи сотрудников ради экономии. Об этим сообщает CNBC.

Один из крупнейших нефтяных компаний намерен сократить пять процентов персонала (порядка 4,7 тысячи человек). Также концерн откажется от услуг трех тысяч подрядчиков.

«Сегодня мы сообщили сотрудникам, что предлагаемые изменения затронут около 4700 должностей — на них приходится большая часть ожидаемого сокращения в этом году», — пояснили в компании.

Массовые увольнения пройдут в компании после выступления гендиректора Мюррея Окинклосса, который пообещал сэкономить не менее 2 миллиардов долларов к концу 2026 года. Сейчас штат BP насчитывает около 87,8 тысячи человек.

В последнее время BP отстает от европейских конкурентов, и участники энергетического рынка сомневаются в инвестиционной привлекательности компании. На фоне дальнейшего снижения добычи нефти в руководстве ждут, что сокрашение рентабельности нефтеперерабатывающих заводов и объемов переработки приведет к падению прибыли на 100-300 миллионов долларов

BP уже отказалась от амбициозной цели по сокращению добычи нефти и газа к 2030 году и урезала инвестиции в низкоуглеродный водород и планирует продать свои наземные ветряные электростанции в США. Компания оказалась в числе рекордсменов по потерям из-за ухода из России в 2022 году. Ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов. Британская транснациональная топливная компания заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России в марте 2022 года.

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