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14:08, 29 октября 2024Экономика

Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

Прибыль British Petroleum упала до рекордно низких за четыре года $2,3 млрд

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Прибыль British Petroleum (BP) упала до рекордно низкого за последние четыре года уровня. Об обрушении доходов одной из крупнейших нефтяных компаний в мире сообщает Reuters.

В третьем квартале 2024 года прибыль компании снизилась на 30 процентов, до 2,3 миллиарда долларов. Причиной называют снижение рентабельности нефтепереработки и результатов торговли нефтью. При этом добыча нефти и газа BP выросла на три процента год к году и составила 2,38 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Акции BP с начала года упали на 15 процентов, в то время как конкуренты в лице Shell показали падение в два процента и прирост в 19 — у Exxon Mobil.

Несмотря на то, что сокращение оказалось меньше прогнозируемого, это усилило давление на гендиректора Мюррея Окинклосса, который обещал повысить эффективность компании. В январе он планировал сосредоточиться на высокорентабельных предприятия в отличие от своего предшественника Бернарда Луни и его намерений развивать возобновляемые источники энергии и сокращать добычу нефти и газа.

«Сейчас рентабельность переработки нефти находится на низком уровне. Третий квартал был непростым, и начало четвертого квартала тоже довольно плохое», — пояснил Окинклосс.

Ранее в октябре BP отказалась от амбициозной цели по сокращению добычи нефти и газа к 2030 году, а также сократила инвестиции в низкоуглеродный водород и планирует продать свои наземные ветряные электростанции в США. Также, по словам источников, BP рассматривает возможность продажи доли в бизнесе по добыче энергии из морской воды.

BP оказалась в числе рекордсменов по потерям из-за ухода из России в 2022 году. Компания подсчитала, что ее убытки составляют 25,52 миллиарда долларов. Британская транснациональная топливная компания заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России в марте 2022 года.

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      Вячеслав Агапов
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