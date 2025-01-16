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13:36, 16 января 2025Спорт

Олимпийский призер по плаванию из России умер в 58 лет

Трехкратный олимпийский призер по плаванию Дмитрий Волков умер в 58 лет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Волков

Дмитрий Волков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Дмитрий Волков умер в 58 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Елена Вайцеховская.

В марте 2024 года стало известно, что Волков борется с раком желудка. Тогда он выразил благодарность всем, кто поддержал его в непростой момент жизни.

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина заявила «Матч ТВ», что смерть Волкова стала огромной потерей для всего сообщества водных видов спорта. Она выразила соболезнования семье спортсмена.

Волков выиграл две бронзовые награды на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, а также завоевал серебро на Олимпиаде‑1992 в Барселоне. Также в его активе серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы.

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