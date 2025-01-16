Отказ от одной вредной привычки назвали ключом к успешному похудению

Диетолог Смит заявила, что отказ от алкоголя поможет сбросить лишний вес

Диетолог, эксперт по сахарному диабету Кортни Смит заявила, что отказ от употребления алкоголя поможет сбросить лишний вес. Отказ от этой вредной привычки она назвала ключом к успешному похудению в ходе беседы с New York Post.

Смит рассказала, что многие люди даже не подозревают, что калорийность алкоголя составляет семь килокалорий на грамм, что почти эквивалентно жиру, энергетическая ценность которого равна девяти килокалориям на грамм. При этом калории из крепких напитков не несут пользы здоровью в отличие от тех, которые человек получает из белков, жиров и углеводов.

К тому же, продолжила диетолог, употребление алкоголя делает людей неразборчивыми в пище и провоцирует повышение аппетита, из-за чего неизбежны переедания. «Если вы пьете "Маргариту" за ужином, вы, скорее всего, захотите съесть картофель фри вместо салата», — подчеркнула она. Более того, по словам Смит, наутро после употребления алкоголя люди тоже тянутся к жирной пище, чтобы избавиться от похмелья, при этом мало у кого возникает желание заняться спортом, что также приводит к набору веса.

Наконец, как отметила эксперт, спиртные напитки снижают качество и продолжительность сна, что приводит к недосыпу, отсутствию энергии и, как следствие, перееданию. Смит уверена, что отказ от алкоголя позволит существенно сократить суточную калорийность рациона и похудеть, подытожила диетолог.

Ранее нарколог Руслан Исаев назвал способы восстановить организм после употребления алкоголя. По его словам, необходимо полностью отказаться от спиртных напитков, наладить питьевой режим, чтобы восстановить водно-электролитный баланс, и сбалансированно питаться.