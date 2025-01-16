Песков высказался об участии России в процессе урегулирования между ХАМАС и Израилем

Песков об урегулировании между ХАМАС и Израилем: Россия не принимала участие

Москва не участвовала в урегулировании конфликта между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Давайте с вами дождемся финализации», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе. Договоренность начнет действовать в воскресенье, 19 января. Стороны также пришли к соглашению об освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время ночного совещания с командой, участвующей в переговорах в Дохе, поручил препятствовать попыткам ХАМАС пересматривать сделку в последний момент. Отмечается, что группировка пытается навязать обмен палестинских заключенных вопреки пункту, который предоставляет Израилю право вето.