Российский игрок НХЛ забросил курьезную шайбу

Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин забросил шайбу в матче НХЛ против «Миннесоты»

Российский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин забросил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Статистика встречи доступна на сайте лиги.

Хоккеист собирался сделать пас одноклубнику, однако шайба попала в защитника «Миннесоты» Деклана Чисхольма, от конька которого она и отскочила в ворота. Встреча завершилась в пользу «Эдмонтона» со счетом 5:3.

Подколзин выступает в НХЛ с 2021-го. В августе прошлого года он перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувер Кэнакс». В этом сезоне хоккеист имеет в активе 17 очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. «Миннесота» располагается на четвертом месте с 58 очками после 45 встреч.