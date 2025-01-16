Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига|21-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:30 (Мск)
Сельта
Кубок Испании|1/8 финала
Новак Джокович
Завтра
11:00 (Мск)
Томаш Махач
Australian Open (м)
09:51, 16 января 2025Спорт

Российский игрок НХЛ забросил курьезную шайбу

Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин забросил шайбу в матче НХЛ против «Миннесоты»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Wosika / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин забросил курьезную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Статистика встречи доступна на сайте лиги.

Хоккеист собирался сделать пас одноклубнику, однако шайба попала в защитника «Миннесоты» Деклана Чисхольма, от конька которого она и отскочила в ворота. Встреча завершилась в пользу «Эдмонтона» со счетом 5:3.

Подколзин выступает в НХЛ с 2021-го. В августе прошлого года он перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувер Кэнакс». В этом сезоне хоккеист имеет в активе 17 очков в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 44 матчах. «Миннесота» располагается на четвертом месте с 58 очками после 45 встреч.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

      В Белоруссии рассказали о плане экстремистов по захвату приграничных территорий страны

      Осужденную в ОАЭ за покушение на шейха российскую модель обманули мошенники

      Российский игрок НХЛ забросил курьезную шайбу

      Криптоблогершу Битмаму и ее маленькую дочь поместили в одну камеру СИЗО

      В крупном российском банке заявили о рекордном притоке средств на депозиты

      В России таксисты отказались обслуживать участника СВО на инвалидной коляске

      В российском городе машина скорой помощи столкнулась с Cadillac

      66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов

      Знаменитый кинолог назвал три худшие породы собак для семей с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше