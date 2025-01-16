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10:05, 16 января 2025Наука и техника

Словакия рассмотрит возможность замены советских танков

Словакия рассматривает возможность замены советских танков на шведские
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что ведомством рассматривается возможность замены танков советского производства на шведские боевые машины. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам чиновника, одним из вариантов замены танков Т-72М1 могут стать легкие гусеничные машины CV90120 производства компании Hägglunds. Калиняк уверен, что их приобретение обойдется значительно дешевле, чем покупка танков Leopard 2 немецкого производителя KNDS.

В феврале 2024-го издание сообщило, что компания Leonardo планирует добавить новое оборудование и ствол пушки собственного производства в конструкцию немецких танков Leopard 2, которые купит Италия.

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