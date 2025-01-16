В Гренландии назвали бессмысленным отказ от сотрудничества с Россией

Экс-глава МИД Гренландии Броберг назвал бессмысленным отказ от работы с Россией

Депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг оценил перспективы сотрудничества с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Броберг назвал бессмысленным возможный отказ от работы с Россией. Он заявил, что Гренландия стремится стать членом Организации Объединенных Наций (ООН). По его словам, бессмысленно отказывать в сотрудничеству постоянному члену Совета безопасности ООН.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев объяснил интерес избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии. «Перекраивать карту мира под свои интересы и вмешиваться в дела стран на разных континентах — это американская традиция», — отметил он.