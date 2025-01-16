В Харькове произошел взрыв

В Харькове был слышен взрыв

В Харькове на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

Подробности о месте и причине взрыва не приводятся. Местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Она также действовала в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

15 января взрыв прогремел в Сумах после удара Вооруженных сил (ВС) России. До взрыва ВВС Украины заявляли об активности авиации ВС России у северо-востока страны. Официальные лица пока не комментировали факт взрыва.