Взрыв прогремел в Сумах днем 15 января

Взрыв прогремел в Сумах днем 15 января после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 15:06 15 января. В 15:04 в области была объявлена воздушная тревога, после взрыва Военно-воздушные силы Украины объявили отбой тревоги в своем Telegram-канале.

До взрыва ВВС Украины заявляли об активности авиации ВС России у северо-востока страны. Официальные лица пока не комментировали факт взрыва.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» заявил о ликвидации в Сумах отвечавших за атаку на Курскую область офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждается в сообщении, ставший целью удара ВС России объект с украинскими офицерами был полностью уничтожен.