Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 15 января 2025Бывший СССР

Взрыв прогремел в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах днем 15 января
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Взрыв прогремел в Сумах днем 15 января после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 15:06 15 января. В 15:04 в области была объявлена воздушная тревога, после взрыва Военно-воздушные силы Украины объявили отбой тревоги в своем Telegram-канале.

До взрыва ВВС Украины заявляли об активности авиации ВС России у северо-востока страны. Официальные лица пока не комментировали факт взрыва.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» заявил о ликвидации в Сумах отвечавших за атаку на Курскую область офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как утверждается в сообщении, ставший целью удара ВС России объект с украинскими офицерами был полностью уничтожен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      В Южной Корее неизвестный сжег себя возле места допроса президента

      В России подсчитали количество выловленной рыбы

      Водителей проинструктировали на случай падения снега на авто

      В США раскрыли сроки принятия сделки между ХАМАС и Израилем

      В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

      ВСУ захотели купить за миллион долларов позиции под Горловкой и попали в ловушку ФСБ

      В Белоруссии неспособность оппозиционеров вернуться домой объяснили страхом перед Западом

      Обнаружена связь между продолжительностью жизни и одним популярным напитком

      Стало известно о новой цели ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше