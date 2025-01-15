Появились сообщения о ликвидации отвечавших за атаку на Курскую область офицеров ВСУ

«ВО»: В Сумах ликвидированы отвечавшие за атаку на Курскую область офицеры ВСУ

В Сумах ударом Вооруженных сил (ВС) России ликвидированы отвечавшие за атаку на Курскую область офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Старшие офицеры ВСУ, руководящие "Курской операцией", стали целью ракетного удара по штабу группировки противника в Сумах», — заявили авторы канала.

Как утверждается в сообщении, ставший целью удара ВС России объект с украинскими офицерами был полностью уничтожен. Также сообщается об ударе по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ, которые должны были осуществить ротацию на территории Курской области.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в Черкассах. Подпольщик посоветовал российским военным обратить внимание на используемые ВСУ воинскую часть и туберкулезный диспансер в северо-западном пригороде.