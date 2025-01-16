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12:01, 16 января 2025Спорт

В Норвегии объяснили необходимость отстранения российских биатлонистов

Генсек Норвежской ассоциации биатлона Дьюпвик: Отстранение россиян необходимо
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Мортен Дьюпвик

Мортен Дьюпвик. Кадр: NRK / YouTube

Генеральный секретарь Норвежской ассоциации биатлона Мортен Дьюпвик объяснил необходимость отстранения российских спортсменов. Его слова приводит Odds.ru.

Дьюпвик заявил, что это решение необходимо, чтобы проявить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом. По мнению генсека организации, отстранение россиян защищает честность соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) и безопасность участников спортивных и неспортивных мероприятий.

Ранее норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бе заняли призовые места в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Расположившийся на шестом месте украинец Дмитрий Пидручный вышел на цветочную церемонию с флагом страны, а норвежцы с ним сфотографировались.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022 года по решению IBU.

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