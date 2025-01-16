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17:31, 16 января 2025Спорт

В России сочли жалкой подачкой допуск фигуристов до Олимпиады-2026

Ренат Лайшев счел жалкой подачкой допуск российских фигуристов до Олимпиады-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom  

Бывший глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на допуск российских фигуристов до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит «Татар-информ».

Он счел решение Международного союза конькобежцев (ISU) хамством и призвал отказаться от участия в Играх. «России не к лицу на какие-то жалкие подачки Запада реагировать. Нельзя допускать, чтобы унижали такую великую державу, как Россия», — заявил Лайшев.

20 декабря ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, а также запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

В октябре 2022 года Лайшев положительно оценил перспективу создания добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО на Украине. Он утверждал, что большое количество атлетов хочет поучаствовать в спецоперации.

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