48-летняя звезда «Клона» кардинально сменила имидж

Бразильская актриса Джованна Антонелли покрасила волосы в блонд

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли кардинально сменила имидж. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» предстала перед камерой с оголенной областью декольте, демонстрируя новый цвет волос. Знаменитость покрасилась в оттенок блонд и заплела часть прядей в косы. Вдобавок она нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Поклонники оценили внешний вид Антонелли в комментариях под постом. «Как можно быть такой красивой с любым цветом волос и любой стрижкой? Восхищаюсь», «Я подумала, что ты Эльза из "Холодного сердца"», «Очень идет», «Дива в любом образе хороша», «Блондинка? Круто», — восхитились пользователи сети.

В декабре 2024 года 48-летняя звезда «Клона» порадовала фанатов снимками в купальниках. На одном из кадров звезда предстала, лежа на деревянном настиле у открытого бассейна в красном плавательном костюме.