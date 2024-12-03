48-летняя звезда «Клона» порадовала фанатов снимками в купальниках

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в откровенных нарядах и порадовала фанатов. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» на одном из кадров предстала, лежа на деревянном настиле у открытого бассейна. Она надела красный купальник с обнажающими бока и живот вырезами и солнцезащитные очки-авиаторы. Также знаменитость позировала в полный рост в слитном черно-белом купальнике с косточками и глубоким декольте.

Поклонники оценили публикацию в комментариях. «Это слишком красиво», «Не могу выбрать, потому что оба фото великолепны», «Ты идеальна», — восхитились пользователи сети.

В ноябре Джованна Антонелли также снялась в распахнутой куртке на голое тело.