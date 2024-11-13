48-летняя звезда «Клона» снялась в распахнутой куртке на голое тело

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» позировала на размещенных кадрах в распахнутой джинсовой куртке, надетой на голое тело. Также она примерила белые брюки с широкими штанинами и завышенной талией, расстегнув молнию на ширинке.

Кроме того, артистка выбрала в качестве украшения массивную золотистую цепь на шею.

В октябре Джованна Антонелли также показала откровенные фото с отдыха.