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01:04, 13 ноября 2024Ценности

48-летняя звезда «Клона» снялась в распахнутой куртке на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @giovannaantonelli

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

48-летняя звезда сериала «Клон» позировала на размещенных кадрах в распахнутой джинсовой куртке, надетой на голое тело. Также она примерила белые брюки с широкими штанинами и завышенной талией, расстегнув молнию на ширинке.

Кроме того, артистка выбрала в качестве украшения массивную золотистую цепь на шею.

В октябре Джованна Антонелли также показала откровенные фото с отдыха.

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