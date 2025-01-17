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15:48, 17 января 2025Спорт

Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Бельгии

Доменико Тедеско уволили с поста главного тренера сборной Бельгии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Доменико Тедеско

Доменико Тедеско. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско уволили из сборной Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Тедеско отправили в отставку с поста главного тренера сборной после оценки спортивным комитетом. «Эта команда все еще находится в начале своего развития и в ближайшие годы произведет фурор. Я от всего сердца желаю игрокам, замечательным сотрудникам федерации и болельщикам всего наилучшего», — отметил специалист.

Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под руководством 39-летнего специалиста команда дошла до 1/8 финала Евро-2024, где уступила Франции. Позже бельгийцы потерпели четыре поражения в шести играх Лиги наций УЕФА.

Ранее стало известно о желании Тедеско вернуться в Россию. В «Спартаке» он работал с октября 2019-го по весну 2021-го.

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