Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Бельгии

Доменико Тедеско уволили с поста главного тренера сборной Бельгии

Бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско уволили из сборной Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB).

Тедеско отправили в отставку с поста главного тренера сборной после оценки спортивным комитетом. «Эта команда все еще находится в начале своего развития и в ближайшие годы произведет фурор. Я от всего сердца желаю игрокам, замечательным сотрудникам федерации и болельщикам всего наилучшего», — отметил специалист.

Тедеско возглавлял сборную Бельгии с февраля 2023 года. Под руководством 39-летнего специалиста команда дошла до 1/8 финала Евро-2024, где уступила Франции. Позже бельгийцы потерпели четыре поражения в шести играх Лиги наций УЕФА.

Ранее стало известно о желании Тедеско вернуться в Россию. В «Спартаке» он работал с октября 2019-го по весну 2021-го.