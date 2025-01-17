Бывший игрок НХЛ из России рассказал о заработке 28 миллионов долларов за два месяца

Хоккеист Федоров: Я заработал 28 миллионов долларов за два месяца в «Детройте»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал о заработке в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бывший игрок НХЛ вспомнил о подписании рекордного контракта с клубом «Детройт Ред Уингс», когда за два месяца выступлений ему полагалось 28 миллионов долларов бонусов. «Зарплата — 2 миллиона. Подписной бонус — 14 миллионов, 12 — за выход в финал», — заявил он.

Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройта». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера московского ЦСКА.

Ранее нападающий ЦСКА Прохор Полтапов назвал желаемую покупку на зарплату размером 55 миллионов рублей, которую ему должны выплатить за два года. Хоккеист заявил, что хочет купить матери квартиру.