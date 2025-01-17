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17:47, 17 января 2025Спорт

Бывший игрок НХЛ из России рассказал о заработке 28 миллионов долларов за два месяца

Хоккеист Федоров: Я заработал 28 миллионов долларов за два месяца в «Детройте»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров рассказал о заработке в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бывший игрок НХЛ вспомнил о подписании рекордного контракта с клубом «Детройт Ред Уингс», когда за два месяца выступлений ему полагалось 28 миллионов долларов бонусов. «Зарплата — 2 миллиона. Подписной бонус — 14 миллионов, 12 — за выход в финал», — заявил он.

Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройта». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера московского ЦСКА.

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