«Локомотив» подготовил исследование интервью Дзюбы на 50 страницах для РФС

«Локомотив» подготовил исследование интервью Дзюбы для комитета по этике РФС

Московский «Локомотив» подготовил лингвистическое исследование на 50 страницах для комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по интервью бывшего нападающего команды Артема Дзюбы «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте телеканала.

В РФС подтвердили наличие данного письма. Отмечается, что дата заседания об интервью футболиста не названа.

Ранее в интервью Дзюба раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и заявил, что не пожмет ему руку. Также он назвал генерального директора команды Владимира Леонченко пародией и человеком, разрушающим все вокруг.

После этого в «Локомотиве» назвали оценки и манеру высказываний Дзюбы нарушением спортивной и деловой этики и демонстрацией неуважения к российскому футбольному сообществу. Они отметили отсутствие позиции по данному вопросу у Российской премьер-лиги.