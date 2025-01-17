Население Китая сократилось более чем на миллион человек

Население Китая за 2024 год сократилось на 1,39 миллиона человека

По итогам 2024 года население Китая сократилось на 1,39 миллиона человека и теперь составляет чуть более 1,4 миллиарда граждан. Об этом сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В частности, по итогам прошедшего года в Китае родилось 9,54 миллиона человек, в то время как из жизни ушло 10,93 миллиона. На фоне снижения рождаемости на 1,6 процента выросло число граждан, старше 65 лет — порядка 220 миллионов человек. В то же время доля трудоспособного населения составила почти 61 процент.

Таким образом, население Китая сокращается третий раз подряд с 2022 года. Однако в 2023 оно сократилось более чем на два миллиона человек, что означает снижение темпов спада численности.

В сентябре прошлого года Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), исполняющее роль парламента КНР, одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов. Мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а не в 60, как сейчас, а женщины — в 58 лет, если речь идет о начальстве, или в 55 лет (рабочие).

По словам директора Института стран Азии и Африки МГУ и приглашенного преподавателя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, КНР повышает пенсионный возраст, чтобы избежать дефицита кадров в наиболее важных высокотехнологичных отраслях. В частности, он указал, что в середине 2030-х годов в стране будет более 350 миллионов человек, являющихся пенсионерами. Подобные меры позволят частично снизить нагрузку на государственную пенсионную систему.