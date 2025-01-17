Россиян призвали перестать игнорировать плоскостопие

Ортопед Игнатов: Плоскостопие может вызвать боль и разрыв сухожилия

При отсутствии лечения у пациентов с плоскостопием могут развиться тяжелые осложнения, вплоть до разрыва сухожилия, предупредил травматолог-ортопед Михаил Игнатов. Перестать игнорировать эту проблему врач призвал россиян в Telegram-канале «Доктор онлайн».

Игнатов обратил внимание, что многие люди, особенно дети и подростки, не обращают внимания на плоскостопие. Однако по мере прогрессирования это заболевание может стать причиной травм и боли в стопах. Врач уточнил, что плоскостопие способно спровоцировать растяжение заднего большеберцового сухожилия, соединяющего часть свода стопы с лодыжкой. Последствием этой травмы являются боль, отек и даже разрыв сухожилия. Кроме того, в некоторых случаях плоскостопие может вызвать развитие артрита, добавил ортопед.

По словам Игнатова, для лечения плоскостопия назначают укрепляющую мышцы физиотерапию, уколы стероидов в суставы для снижения воспаления, прописывают ношение ортопедических стелек. В особо тяжелых случаях может понадобиться операция, подытожил врач.

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