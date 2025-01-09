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12:37, 9 января 2025Забота о себе

Врач рассказал о способах избежать травм зимой

Врач Аржаков: при падении в гололедицу нельзя приземляться на вытянутые руки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Минимизировать риск травм зимой позволят правильный выбор обуви и соблюдение простых мер предосторожности, считает травматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков. О них врач рассказал «Ленте.ру».

Простым способом избежать травм в гололедицу он назвал выбор устойчивой обуви без каблука и перемещение по обработанной противогололедными средствами дороге. «При ходьбе не следует держать руки в карманах, чтобы обеспечить телу правильный баланс. Ноги нужно держать слегка согнутыми в коленях, при этом шаги должны быть короткими. Наступать нужно сразу на всю подошву», — рассказал врач.

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По словам врача, если же человек все-таки поскользнулся, ему нужно попробовать успеть сгруппироваться: по возможности присесть, прижать локти к туловищу, втянуть голову в плечи. При этом приземляться на вытянутые руки нельзя — такие падения увеличивают риск перелома лучевой и локтевой костей, вывиха костей предплечья, переломов и вывихов плечевой кости.

Не менее важно, как отметил Аржаков, выбирать и правильные места для зимних развлечений. Так, склоны для катания должны быть вдали от водоемов, проезжей части, массива деревьев и камней, подчеркнул доктор.

Лучше кататься на ледянках или санях, а не на «ватрушке» или тюбинге, поскольку последние могут непредсказуемо разворачиваться, сложнее поддаются торможению. Помимо этого, на кочках тюбинг может подлететь вверх вместе с человеком — есть риск получить компрессионный перелом позвоночника в результате приземления

Александр Аржаковврач-травматолог

Чтобы сохранить равновесие, скатываться со склона следует только сидя и вперед ногами, уточнил врач. По его словам, именно в такой позе можно управлять ледянкой или санями.

Ранее главный внештатный детский травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о правилах безопасного катания на зимних горках. В первую очередь эксперт посоветовал кататься только на специально оборудованных склонах.

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