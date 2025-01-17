Россиянам назвали самую экологически чистую рыбу

Life.ru: Рыбный союз назвал дальневосточную и северную рыбу экологически чистой

Холодноводная рыба, вылавливаемая в Дальневосточном и Северном бассейнах, считается самой экологически чистой. Такое мнение высказали в беседе с Life.ru эксперты Рыбного союза.

Специалисты назвали холодноводную рыбу самой безопасной потому, что экосистема в Дальневосточном и Северном бассейнах лучше сохранилась из-за меньшего влияния на нее деятельности людей. К этим видам рыбы, по словам экспертов, относятся минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельдь, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточная камбала, тихоокеанский лосось, а также северные креветки и крабы.

Чем выше широты местообитания рыбы, тем она экологичнее, подчеркнули в Рыбном союзе. При этом рыба и морепродукты, добытые в других местах вылова, например, в Западном, Волжско-Каспийском, Азово-Черноморском, а также во внутренних водоемах России, тоже безопасна, успокоили россиян в Рыбсоюзе.

Представители организации уточнили, что за качеством поступающих в продажу рыбы и морепродуктов следят в Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре, поэтому продукция от добросовестных производителей и известных поставщиков абсолютно безопасна для здоровья.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева назвала самые полезные виды рыб. По ее словам, лосось, скумбрия и сельдь особенно важны для сохранения здоровья.