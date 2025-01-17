Российская теннисистка пошутила о старости

Теннисистка Павлюченкова после матча на AO: Слишком стара, но иду дальше

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова шутливо отреагировала на выход в четвертый круг Australian Open (AO). Она сделала надпись на камере, с которой велась трансляция, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Слишком стара, но иду дальше», — написала 33-летняя спортсменка и добавила в подписи смайл.

В матче третьего круга Павлюченкова обыграла немку Лауру Зигемунд. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В 1/8 финала Павлюченкова встретится с представительницей Хорватии Донной Векич, которая выбила из турнира еще одну россиянку Диану Шнайдер.

Ранее Шнайдер рассказала, что во время матча первого круга AO выгнала с трибун мать. «Я чувствую ее напряжение, из‑за чего тоже начинаю нервничать еще больше», — объяснила она свои действия.

